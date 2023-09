MMA-PFL, Cédric Doumbé confie qu’il peut éteindre n'importe qui et gagner contre… Francis Ngannou

Cédric Doumbé, qui combat ce samedi 30 septembre lors du PFL Paris, est très connu pour son franc parler. Lors d’une interview à CNEWS, le combattant français de MMA a indiqué qu’il pouvait battre n’importe qui et qu’il avait même une chance contre Francis Ngannou.

Il sait manier le trashtalking, l’ironie et le sérieux. Cédric Doumbé est une véritable comète dans le monde des sports de combat, ainsi que dans le sport tout simplement. Drôle et talentueux, celui qui va disputer son premier combat avec le PFL samedi au Zénith de Paris aime lâcher des petites punchlines. Ce fut le cas lors de son entretien avec CNEWS.

Alors qu’il aime s’en prendre à son futur adversaire Jordan Zebo, le multiple champion du monde de kickboxing au Glory n’hésite pas à envoyer des piques à d’autres combattants en indiquant qu’il les battrait tous. Et justement à la question «Est-ce qu’il éteindrait vraiment tout le monde ?», voici ce qu’il a répondu.

Une technique pour battre Francis Ngannou

«Oui, tous ceux qui sont dans ma catégorie ! Si tu me dis ‘Est-ce que j’éteins Francis (Ngannou) ?’ Ah non frère, il est trop lourd, a-t-il répondu à CNEWS. Si j’étais poids lourds, j’éteindrai Francis évidemment. Mais ceux qui sont dans ma catégorie qui peuvent prétendre se retrouver en face de moi, ça c'est sûr. Avec mon punch, je peux éteindre tout le monde. Ce n’est même pas du trashtalking, ça je le pense vraiment. Après battre tout le monde ? Oui également. Je ne vois pas vraiment d’adversaire connu où je me dirais ‘Ah oui là, c’est mort…’ aucun, vraiment.»

Avant d’aller un peu plus loin sur le poids lourds camerounais, champion de l’UFC et désormais au PFL. «Même Francis, si je me retrouve dans la cage contre lui, je me dirais pas que c'est mort. Alors, imagine les autres, ajoute-t-il a CNEWS. Non j’ai très peu de chances de gagner, oui mais je ne prendrai pas de KO, ça c'est sûr.»

Mais comment ferait-il pour ne pas perdre face à celui qui affrontera le boxeur Tyson Fury fin octobre ? «Je suis confiant… Tu cours dans la cage ! Non mais si je visualise le combat contreFrancis ce serait hyper dur mais je pense que je gagne aux points… parce qu’il ne me toucherait pas. Je ‘irai pas à la bagarre avec lui évidemment et voilà.» Une bonne technique qui pourrait fonctionner face à l'un des plus dangereux hommes de la planète qui «tape les gens pour vivre.»

