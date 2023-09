XV de France : Antoine Dupont peut-il porter un masque pour jouer ?

Antoine Dupont, blessé au visage, envisagerait de porter un masque pour jouer le probable quart de finale de la Coupe du monde du XV de France. La Fédération internationale de rugby s’est expliquée ce mercredi sur ce sujet.

Dix jours après son opération, le capitaine du XV de France Antoine Dupont va retrouver le groupe des Bleus dimanche et pourrait même postuler pour l’éventuel quart de finale de la Coupe du monde. L’idée serait de porter un masque de protection pour celui qui a été victime d'une fracture maxillo-zygomatique. Mais ce mercredi World Rugby a mis les choses au clair.

«Il n'y a eu aucune discussion directe avec l'équipe de France à propos d'un masque pour Antoine Dupont, a assuré mercredi Al Gilpin, le directeur général de World Rugby, interrogé sur la possibilité de voir la star des Bleus, opérée d'une fracture au visage, porter une protection. Les règles et lois du jeu sont claires concernant les masques protégeant le visage ainsi que l'équipement.»

Une règle stricte à suivre

«Le règlement technique 12 et la loi du jeu 4 spécifient le type de matériel pouvant être utilisé et fixent une épaisseur maximale de 5 millimètres. Ce qui est important, c'est qu'il ne peut pas s'agir d'un matériau rigide», a-t-il encore détaillé. Il serait donc possible qu'Antoine Dupont puisse porter un masque qui devra remplir les exigences fixées par ce règlement.

Le capitaine et demi de mêlée des Bleus a été opéré vendredi d'une fracture maxillo-zygomatique due à un choc subi contre la Namibie (96-0). Mardi, l'entraîneur des avants du XV de France, William Servat, a assuré qu'il n'avait «aucun doute sur la capacité d'Antoine Dupont à jouer le quart de finale» du Mondial 2023, le 14 ou 15 octobre. «Il sera de retour pour l'entraînement de dimanche. Vendredi et samedi sont des jours de repos pour nous, il aura le temps de revenir dans ce laps de temps», a estimé l'ancien talonneur international.