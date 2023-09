Coupe du monde de rugby : vers un nouveau format en 2027 ?

Le format de la Coupe du monde de rugby pourrait changer lors de la prochaine édition qui aura lieu en Australie en 2027, selon des informations de la presse britannique relayées ce jeudi 28 septembre.

A en croire The Times et The Telegraph de ce jeudi, l’instance internationale, World Rugby, aurait toujours l’ambition de faire évoluer le format de la Coupe du monde dès l'édition 2027 en Australie.

L’objectif serait de passer à 24 équipes en Coupe du monde de rugby, contre 20 aujourd’hui. «Ce que nous nous sommes engagés à faire, c'est de renforcer la compétitivité internationale du rugby masculin et féminin. Nous voulons qu'il y ait davantage d'équipes capables de se qualifier pour les futures Coupes du monde de rugby, nous voulons davantage d'équipes capables de rivaliser et, en bout de ligne, davantage d'équipes capables de remporter des Coupes du monde de rugby», a déclaré mercredi le directeur général de World Rugby Alan Gilpin.

Ce jeudi dans les colonnes du Times, il a poussé un peu plus loin sa réflexion. «Les États-Unis, le Canada ou encore l'Espagne, qui ne se sont pas qualifiés cette année, seraient de belles équipes supplémentaires, a-t-il confié. Si nous ne saisissons pas ces opportunités, les chances de développement du rugby diminuent. C'est le moment de prendre des décisions audacieuses. Nous poussons fort dans ce sens.»

Ainsi, le format passerait à six poules de quatre équipes, les deux premiers et les quatre meilleurs troisièmes se qualifiant pour les huitièmes de finale. Ou alors, deux poules de douze ou chacun affronte quatre équipes pour déterminer ensuite les huit qualifiés de chaque poule en huitièmes, comme c’est le cas en Champions Cup.