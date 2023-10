«Celui qui a pris ce KO, c’est celui qui frappait son ex-femme» : les graves accusations de Cédric Doumbé contre Fernand Lopez

A l’issue de son KO dévastateur face à Jordan Zebo, samedi soir, Cédric Doumbé a porté de graves accusations contre son ancien entraîneur Fernand Lopez, qu’il accuse d’avoir frappé son ex-femme.

Cédric Doumbé n’a pas failli à sa réputation. Au Zénith de Paris, samedi soir, le combattant français a terrassé Jordan Zebo en moins de dix secondes avec un KO dévastateur. Mais il a été aussi spectaculaire hors de l'octogone, en portant de graves accusations contre son ancien entraîneur Fernand Lopez à la MMA Factory.

«Je suis un fervant défenseur des femmes»

Dès la fin du combat, Doumbé a mis les choses au clair. «Vous savez très bien qui a pris ce KO. Celui qui a pris ce KO, c’est celui qui frappait son ex-femme», a-t-il lancé dans la cage au public présent au Zénith. Quelques minutes plus tard, il est revenu sur ces propos mettant en cause son ancien entraîneur. «J’en avais marre de le protéger sans le protéger. C’est plus la victime que je voulais protéger pour qu’elle ne soit pas exposée. C’est le bon moment pour que les gens comprennent pourquoi je suis parti de cette salle, pourquoi je n’aime pas cette personne», a confié Cédric Doumbé, rappelant qu’il fait partie d’une association qui vient en aide aux femmes en difficulté ou victimes de violences.

«Je fais partie de ‘La Maison des femmes’, j’ai fait un spot de sensibilisation pour la lutte contre la violence faite contre les femmes. Je suis un fervent défenseur des femmes. Je tenais vraiment à ce que les gens sachent quel est mon deuxième combat. Et finalement mon premier combat. Comme je l’ai dit, ce n’est pas Jordan que je combats, c’est Fernand Lopez que je combats. Ce sont les violences faites aux femmes que je mets KO, c’est celui qui frappait sa femme quand j’étais dans sa salle», a-t-il ajouté, lui qui aurait été témoin de ces violences.

«C’est quelque chose que j’ai vécu au téléphone en live. J’ai appelé la police et la police est intervenue», a-t-il assuré. «C'est la vérité, on peut vérifier auprès de la police», a conclu Cédric Doumbé dont les accusations pourraient ne pas rester sans suite.