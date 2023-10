Ligue 1 : le PSG accroché, l’OM renversé, Lyon encore battu… ce qu’il faut retenir de la 7e journée

Le PSG a été accroché sur la pelouse de Clermont lors de la 7e journée de Ligue 1, alors que l’OM a été renversé par Monaco et que Lyon a encore été battu par Reims. Voici tout ce qu’il faut retenir de cette journée.

Strasbourg-Lens : 0-1

Lens enchaîne. En déplacement en Alsace, le vice-champion de France a signé une 2e victoire consécutive sur la pelouse de Strasbourg (0-1). Un succès décroché grâce au premier but inscrit sous ses nouvelles couleurs par Elye Wahi (16e). Si les Lensois ont eu quelques occasions de doubler la mise, ils ont été sauvés en fin de match pour leur gardien Brice Samba. Avec ce succès, les hommes de Franck Haise ont engrangé de la confiance avant la réception d’Arsenal en Ligue des champions et de Lille pour le derby du nord en championnat.

Clermont-PSG : 0-0

Le PSG freiné. Une semaine après son large succès dans le Classique face à l’OM (4-0), le club de la capitale a été accroché sur la pelouse de Clermont (0-0). Si les Parisiens ont dominé les débats sans être vraiment convaincants, ils se sont heurtés au gardien de Clermont Mory Diaw, auteur de dix arrêts. Gianluigi Donnarumma a lui aussi été décisif en début de seconde période pour éviter aux Auvergnats d’ouvrir le score. Avec ce match nul, Paris peine toujours à lancer sa saison en championnat avec 12 points avant de se rendre sur la pelouse de Newcastle en Ligue des champions et à Rennes lors de la prochaine journée. De son côté, Clermont n’a toujours pas gagné en championnat et se déplacera à Montpellier le week-end prochain.

Monaco-Marseille : 3-2

L’effet Gennaro Gattuso attendra. Deux jours seulement après son arrivée, l’OM a été renversé à Monaco (3-2). Tout avait pourtant bien commencé pour le club olympien, qui a ouvert le score après seulement 30 secondes de jeu grâce au premier but d’Iliman Ndiaye (1ère). Mais les Monégasques ont rapidement réagi avec l’égalisation du talentueux Maghnes Akliouche (8e). Marseille a repris l’avantage sur une volée de Samuel Gigot (18e) avant de voir Falorin Balogun remettre à nouveau les deux équipes à égalité (23e). Et Maghnes Akliouche a finalement offert la victoire à Monaco en début de seconde période (52e). Avant de recevoir Brighton en Ligue Europa et Le Havre en championnat, Marseille a enregistré un 5e match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues, alors que Monaco a renoué avec le succès avant de se rendre à Reims.

Reims-Lyon : 2-0

Lyon continue de s’enfoncer. Toujours en quête de sa première victoire de la saison, Lyon a encore été battu à Reims (2-0), enregistrant sa 5e défaite en sept matchs. Les hommes de Fabio Grosso ont cédé une première fois sur une tête de Marshall Munetsi en fin de première période (45e+1) avant de s’incliner à nouveau sur une reprise de Yunis Abdelhamid (71e). Avec ce nouveau revers, Lyon occupe la dernière place du classement avant la réception de Lorient dans une semaine. De son côté, le Stade de Reims a confirmé son bon début de saison et engrangé encore un peu de confiance avant la venue de Monaco.

Le Havre-Lille : 0-2

Lille renoue avec la victoire… à l’extérieur. Le Losc, qui n’avait plus gagné loin de ses bases depuis le mois de mars dernier, s’est imposé sur la pelouse du Havre (0-2). Edon Zhegrova a ouvert le score d’une frappe à l’entrée de la surface en fin première période (40e), avant que les Lillois ne doublent la mise sur une reprise d’Ivan Cavaleiro détourné par Yoann Salmier dans ses propres filets (53e). Le club nordiste va tenter de récidiver, le week-end prochain, dans le derby du nord face à Lens. Le promu havrais, qui a enregistré sa 2e défaite de la saison, cherchera, lui, à rebondir à Marseille.

Nice-Brest : 0-0

Un choc sans vainqueur. En tête du classement avant de s’affronter sur la Côte d’Azur, Nice et Brest se sont neutralisés à l’Allianz Riviera (0-0). Sur une série de trois victoires, les Niçois ne sont pas parvenus à trouver la faille dans la défense brestoise. De son côté, le club breton a fait preuve de solidité pour conserver sa place de leader à égalité de points avec Monaco. La semaine prochaine, Nice se déplacera à Metz et Brest accueillera Toulouse.

Toulouse-Metz : 3-0

Toulouse gagne enfin à domicile. Sevré de victoire au Stadium depuis mi-février, le TFC a facilement dompté le FC Metz (3-0). Les Toulousains ont fait la différence en première période sur une reprise de Niklas Schmidt (31e) puis un but de Thijs Dallinga (43e). En fin de match, Franck Magri a scellé le succès toulousain (82e). Toulouse a ainsi mis fin à une série de six matchs sans victoire, alors que Metz a enregistré une 2e défaite consécutive.

Lorient-Montpellier : 0-3

Un succès qui fait du bien à Montpellier. Le club héraultais a signé sa 2e victoire de la saison sur le terrain de Lorient (0-3). Les Montpelliérains ont pris à défaut la défense des Merlus, une première fois, sur un contre parfaitement conclu par Akor Adams à la demi-heure de jeu (30e). Téji Savanier a doublé la mise sur pénalty (73e) et Akor Adams s’est offert un succès pour entériner le succès montpelliérain (89e). Si Montpellier s’est donné un peu d’air, Lorient reste dans le bas du classement avec une seule victoire en sept matchs.

Rennes-Nantes à 20h45