MMA : Fernand Lopez a été condamné pour violences conjugales sur son ex-femme

Accusé, samedi soir, par Cédric Doumbé d'avoir frappé son ex-femme, Fernand Lopez a reconnu avoir été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour violences conjugales dans une interview accordée au Parisien.

«Celui qui a pris ce KO, c’est celui qui frappait son ex-femme». Par ces mots, prononcés à l’issue de sa victoire foudroyante, samedi soir, contre Jordan Zébo, le combattant français de MMA Cédric Doumbé a directement accusé son ancien entraîneur Fernand Lopez d’avoir frappé son ancienne compagne. De graves accusations que ce dernier a reconnues dans une interview accordée au Parisien. Il a même révélé avoir été condamné pour ces violences conjugales.

Cédric doumbé et son ex-femme ont couché ensemble

«J’ai été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour violences conjugales, il y a cinq ans», a-t-il confié avant de revenir sur les faits. «Un jour, j’ai commis ce geste. Le geste que je regrette le plus de toute ma vie. J’ai levé la main sur mon ex-conjointe, une gifle, ça a été une catastrophe. (…) Je suis allé au commissariat et j’ai reconnu avoir giflé ma femme», a-t-il ajouté.

Il a également expliqué les raisons de son geste qu'il qualifie lui-même d’«inexcusable». «J’ai connu des moments de colère dans mon couple, ce qui a mené mon ex-compagne à porter la main sur moi et ma fille aînée, qui n’est pas la sienne. Il y a eu des violences sur ma petite fille qui a aujourd’hui 11 ans», a déclaré Fernand Lopez.

L’entraîneur de MMA a aussi regretté les déclarations de Cédric Doumbé après son combat contre Jordan Zébo. «J’ai passé une nuit horrible. Mon ex a demandé à Cédric d’arrêter de parler d’elle en public. On essaie de reconstruire une vie de coparentalité et une personne vient se mettre au milieu, en donnant l’impression qu’il lutte contre les violences conjugales. (…) Il faut pointer du doigt les violences conjugales, mais pas quand la justice a fait son job», a-t-il lâché, révélant que Cédric Doumbé et son ex-femme, qui est diététicienne, avaient «couché ensemble». «Mais ce n’est pas la tromperie qui a mené aux violences», a-t-il assuré.

Plusieurs années après les faits, Fernand Lopez assure avoir changé. «Je suis un autre homme. Je travaille avec des fondations contre les violences conjugales pour essayer d’éduquer les gens sur la prévention de ces violences. (…) Je regrette tellement de n’avoir pas su sortir de la maison ce jour-là. J’espère que mon discours aidera d’autres femmes et des hommes qui sont passés par là», a-t-il conclu, estimant avoir payé ce qu’il devait «à la société» et avoir le «droit à une deuxième chance».