MMA : le KO foudroyant de Cédric Doumbé en 9 secondes au PFL devant les joueurs du PSG (vidéo)

Cédric Doumbé a terrassé Jordan Zebo, ce samedi soir, avec un KO en moins de dix secondes pour ses débuts dans la Ligue américaine «PFL», au Zénith de Paris.

Il ne fallait pas arriver en retard au Zénith de Paris. Pour ses débuts dans la Ligue américaine «PFL», le Français Cédric Doumbé a éteint son compatriote Jordan Zebo avec un KO foudroyant, 9 secondes après le début du combat. Le tout devant plusieurs joueurs du PSG, dont Kylian Mbappé, Achraf Hakimi ou encore Ousmane Dembélé.

HOLY ! DOUMBE WITH THE FINISH IN SECONDS!#PFLParis



EN EXCLUSIVITE sur RMC Sport



INTERNATIONALLY LIVE on DAZN pic.twitter.com/UTRWWAF9qL

— PFL Europe (@PFLEurope) September 30, 2023