Pays-Bas : un gardien de but perd connaissance après un violent choc sur le terrain (vidéo)

La rencontre d'Eredivisie entre le RKC Waalwijk et l'Ajax Amsterdam a été définitivement interrompue après le choc terrible subi par le portier de Waalwijk, Étienne Vaessen, à la 84e minute, ce samedi 30 septembre.

Des images toujours choquantes. Ce samedi 30 septembre, Étienne Vaessen, gardien de but du RKC Waalwijk, a perdu connaissance après avoir subi un violent choc à la tête lors d’un match contre l’Ajax Amsterdam, aux Pays-Bas.

L’incident s’est produit en fin de rencontre du championnat néerlandais, l’Eredivisie, lors que l’Ajax Amsterdam menait face aux hôtes de la rencontre sur le score de 3-2. À la 84e minute de la rencontre, l’attaquant ajacide Brian Brobbey, lancé dans la surface de réparation, a violemment percuté du pied Étienne Vaessen au niveau de la tête.

Assommé sur le coup, le portier de 28 ans a bénéficié d’une assistance médicale très rapide, tout en étant entouré de ses coéquipiers et d'un public qui a entonné le célèbre «You’ll Never Walk Alone» de Liverpool en tribunes.

Réanimé sur la pelouse, Étienne Vaessen a pu être évacué par les soigneurs avant d’être transporté à l’hôpital.

En état de choc, plusieurs joueurs de Waalwijk ont demandé à ne pas reprendre la rencontre. Une demande logiquement acceptée par l’Ajax Amsterdam qui a tweeté que «cela était bien plus que du football».

De son côté, le club néerlandais de Waalwijk s’est montré rassurant sur l’état de santé de son joueur en fin de soirée, en publiant un communiqué sur X, anciennement Twitter.

Beste RKC'ers,





Wij zijn enorm geschrokken door het incident op het veld met onze keeper Etienne Vaessen. We kunnen mededelen dat hij, na uitgebreid medisch onderzoek, bij kennis is en voor nader onderzoek naar het ziekenhuis is vervoerd.





Wij wensen Etienne heel veel kracht en… pic.twitter.com/P5F3MNW4ZF

— RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) September 30, 2023