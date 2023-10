«On ne prend pas 4 mois pour une gifle» : l'ex-femme de Fernand Lopez sort du silence

Cécile Giornelli, ex-femme de l'entraîneur Fernand Lopez, est sortie du silence ce dimanche 1er octobre après les propos de ce dernier suite aux accusations de violences conjugales à son égard.

Une mise au point nette. Moins de quarante-huit heures après l’affrontement expéditif entre Cédric Doumbé et Jordan Zébo et l’interview de Fernand Lopez, qui a reconnu les violences conjugales à l’encontre de son ex-femme dans une interview, cette dernière a brisé le silence sur Instagram.

«J’ai reçu encore plus de messages concernant la déclaration de Cédric Doumbé sur les violences faites aux femmes, et plus particulièrement celles que j’ai subies. J’ai toujours fait le choix de ne pas prendre la parole et de rester focus sur mon travail : la nutrition sportive», a déclaré Cécile Giornelli dans une story Instagram.

Pour la première fois, Cécile Giornelli, ex-compagne de Fernand Lopez au demeurant , a décidé de briser le silence.





« On ne prend pas 4 mois pour une gifle. Moi ce qui m’importe c’est qu’hier, ce sont les violences faites contre les femmes qui ont pris un KO. » pic.twitter.com/Ok9Cw5ia4p — SPORTS ZONE (@SportsZone__) October 1, 2023

«Depuis cinq ans, tout le monde sait ce que j’ai subi, pourtant jamais un média n’est venu prendre l’autre version : la mienne ! Ni tenir compte des rapports de police. (…) On ne prend pas quatre mois pour une gifle», a ajouté l’ex-compagne de Fernand Lopez, avant de conclure : «Ce qui m’importe, c’est que hier, ce sont les violences faites contre les femmes qui ont pris un KO, et ça, c’est positif !».

Fernand Lopez dans le viseur de Cédric Doumbé

Une référence directe aux propos de Cédric Doumbé, qui a accusé Fernand Lopez, son ancien entraîneur, de violences conjugales à l’issue de sa victoire face à Jordan Zébo ce samedi. «Comme je l’ai dit, ce n’est pas Jordan que je combats, c’est Fernand Lopez que je combats. Ce sont les violences faites aux femmes que je mets KO, c’est celui qui frappait sa femme quand j’étais dans sa salle», avait-il déclaré dans un Zénith en feu.

Face à ces accusations, Fernand Lopez s’était défendu dans une interview au Parisien, dans laquelle il a confirmé avoir été «condamné à quatre mois de prison avec sursis pour violences conjugales, il y a cinq ans». Cependant, le patron de la MMA Factory avait déclaré avoir «levé la main» sur son ex-conjointe en lui assénant une gifle.

Mais d'après des documents judicaires révélés par le journaliste d’investigation Romain Molina, les violences commises par Fernand Lopez relèvent des coups au visage et de l’étranglement, ce qui confirme les dires de Cécile Giornelli.