PFL Paris : voici combien Cédric Doumbé a gagné après sa victoire contre Jordan Zébo

Deux jours après son KO dévastateur et sa victoire contre Jordan Zébo lors du PFL Paris, Cédric Doumbé a révélé, ce lundi, combien il avait gagné grâce à ce combat.

Une victoire expéditive et un joli chèque. Cédric Doumbé n’a eu besoin que de neuf secondes, samedi soir, pour «coucher» Jordan Zébo avec un KO foudroyant pour ses débuts dans la Ligue américaine PFL au Zénith de Paris. Le combattant français a contré le high kick de son adversaire avant de lui décocher un crochet dévastateur en plein visage qui a impressionné l’ensemble des 6.000 spectateurs présents dans la salle, dont Kylian Mbappé et plusieurs de ses coéquipiers du PSG.

Et ce succès aussi rapide que retentissant lui a permis d’empocher une coquette somme. «Pour un combat comme celui de samedi, je gagne pas loin de 200.000 euros», a révélé, ce lundi, sur France Inter, le multiple champion du monde de kick boxing. «En kick boxing, on pouvait diviser par deux», a-t-il ajouté. Si on rapporte ce montant au temps passé dans la cage, il a touché près de 22.000 euros par seconde. Une soirée très lucrative.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il avait choisi de rejoindre la Ligue américaine PFL plutôt que l’UFC, qui lui aurait proposé aux alentours de 20.000 euros par combat et une somme similaire en cas de victoire. «Financièrement parlant, je prends sept fois plus qu’à l’UFC», avait-il confié dans une vidéo. Son choix a été vite fait.