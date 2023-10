Ryder Cup : des supporters se jettent à l’eau après la victoire de l’Europe (vidéo)

Des supporters n’ont pas hésité à se jeter à l’eau après la victoire de l’Europe face aux Etats-Unis, ce week-end, lors de la 44e édition de la Ryder Cup à Rome (Italie).

Les Européens toujours invincibles à domicile. La Team Europe a remporté, ce week-end, la 44e édition de la Ryder Cup, disputée sur le parcours du Marco Simone Golf à Rome (Italie). Rory McIlroy et ses coéquipiers ont battu les Etats-Unis pour signer une 7e victoire consécutive sur le Vieux Continent, où les Européens n’ont plus perdu depuis 30 ans (1993).

WE GOT A FAN IN THE WATER pic.twitter.com/LSPemSqZIX

Et pour célébrer ce succès ainsi que cette invincibilité, certains supporters n’ont pas hésité à se jeter dans un lac situé au trou n°16. Un premier fan a traversé le green en échappant à la sécurité avant de se jeter à l’eau. Il a été imité ensuite par plusieurs supporters qui ont donné de leur personne pour célébrer cette victoire.

We have fans in the water, repeat, fans in the water #TeamEurope | #RyderCup pic.twitter.com/qshe54TYYA

— Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) October 1, 2023