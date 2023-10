Coupe du monde de rugby 2023 : Antoine Dupont forfait contre l’Italie, des doutes sur sa présence en quarts de finale

Revenu, ce week-end, avec le XV de France après son opération de la pommette droite, Antoine Dupont est forfait pour le match contre l’Italie et n’est pas encore assuré de disputer l’éventuel quart de finale.

Encore un peu de patience. Si Antoine Dupont a retrouvé, ce week-end, le XV de France à peine dix jours après avoir été opéré d’une fracture maxillo-zygomatique, le capitaine tricolore va devoir attendre avant de retrouver la compétition. Comme attendu, le joueur du Stade Toulousain est forfait pour le match décisif, vendredi, contre l’Italie et ne sera donc pas sur la pelouse du Groupama Stadium (Lyon). Son retour à l’entraînement est néanmoins positif. «Il a intégré le groupe ce week-end : dimanche, il était à l’entraînement avec la partie médicale. On est rapidement passé à des exercices de course. Tout se passe normalement avec Antoine», a rassuré, ce mardi, le manager santé du XV de France Bruno Boussagol.

Rendez-vous lundi avec son chirurgien

Antoine Dupont a également passé des tests neurologiques pour évaluer les conséquences de son choc avec le capitaine de la Namibie Johan Deysel et il ne présente pas de séquelles. Une bonne nouvelle dans son processus de retour à la compétition. Mais sa présence pour un éventuel quart de finale n’est pas encore assurée. Il y a encore plusieurs étapes à franchir et tout dépendra en grande partie de sa visite, programmée lundi prochain, avec son chirurgien.

«Il y a une visite lundi avec son chirurgien pour un dernier contrôle. On attend l’avis du chirurgien pour voir ce qu’on peut envisager pour un retour sur un éventuel quart de finale», a confié Bruno Boussagol. «Tant qu’on n’a pas l’avis médical, il ne pourra pas reprendre le rugby. S’il y a le feu vert et le prérequis, il y aura une reprise progressive», a-t-il également précisé.

Reste aussi à voir comment il réagira et s’il est en capacité de subir les contacts. «Il faudra voir comment il réagit : est-ce qu’il aura toutes ses capacités et pas d’appéhension ?», a indiqué Bruno Boussagol. Si tous les voyants sont au vert, la décision finale reviendra ensuite à Fabien Galthié et son staff. «La troisième étape, c’est le choix des entraîneurs, qui prendront la dernière décision après un entretien avec Antoine», a précisé le manager santé.

Mais avant d’imaginer un retour d’Antoine Dupont sur les terrains, les Bleus, en tête du groupe A, doivent valider leur qualification pour les quarts de finale. Et pour décrocher leur billet, il faudra battre l’Italie à Lyon.