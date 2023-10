Formule 1 : Max Verstappen sacré champion du monde au Grand Prix du Qatar si…

En tête du classement du championnat du monde, Max Verstappen peut décrocher, ce week-end, son 3e titre de champion du monde de Formule 1 lors du Grand Prix du Qatar.

Son sacre ne fait aucun doute. Vainqueur de 13 des 16 courses depuis le début de la saison, Max Verstappen occupe largement la tête du classement du championnat du monde. Le pilote Red Bull compte 177 points d’avance sur son coéquipier Sergio Pérez et file à tout à l’allure vers le 3e titre de sa carrière. Et il pourrait être sacré, ce week-end, au Grand Prix du Qatar. Le suspense pourrait même prendre fin dès la course sprint au programme, samedi, sur le circuit de Losail.

Title #3 now loading...@Max33Verstappen just needs to out-score his team mate by three points across the Qatar weekend to be crowned champion for the third time #QatarGP #F1Sprint pic.twitter.com/SfzsLsRZgc — Formula 1 (@F1) October 2, 2023

Alors qu’il n’a besoin que de trois points pour être titré, le Néerlandais sera couronné s’il termine au moins à la 6e place de la course sprint. Une 7e place pourrait également suffire si Sergio Pérez ne fait pas mieux qu’une 2e place ou s’il finit à la 8e place et que le Mexicain ne fait pas mieux qu’une 3e place. Max Verstappen sera également sacré si Sergio Pérez ne fait pas tout simplement pas mieux qu’une 4e place.

Si aucun de ces scénarios ne se produit sur la course sprint, il aura encore la possibilité d’être sacré, le lendemain, lors du Grand Prix. Et le nombre de points nécessaires dépendra du résultat de la course sprint et de la position de Sergio Pérez.

Mais il sera assuré de conquérir le Graal s’il compte au moins 146 points d’avance sur son équipier au terme de la course du dimanche . Et dans le pire des cas, Max Verstappen aura encore cinq Grands Prix d'ici à la fin de la saison pour se coiffer d’une 3e couronne.