Il célèbre sa victoire trop tôt et perd la course d’un centième de seconde (vidéo)

La finale de l'épreuve de roller en relais sur 3.000 mètres des Jeux asiatiques a été marquée par une arrivée spectaculaire : le Sud-coréen Jung Cheol-won a célébré une victoire qui lui a échappé sur la ligne d'arrivée.

Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Jung Cheol-won l’a appris à ses dépends. Le rolleur sud-coréen, engagé dans l’épreuve de roller en relais sur 3.000 mètres aux Jeux asiatiques, a célébré une victoire quasi-certaine... avant de se faire surprendre par son adversaire sur la ligne d’arrivée, qui l’a devancé d’un centième de seconde.

Une erreur à quelques mètres de l'arrivée

La séquence s’est déroulée lors de la finale de l’épreuve de roller en relais sur 3.000 mètres. Alors qu’il était en tête face à son adversaire taïwanais Huang Yu-Lin, Jung Cheol-won a levé les bras à l’approche de la ligne d’arrivée, croyant remporter la médaille d’or dans la discipline.

Mais son adversaire sur roulettes a jeté ses dernières forces dans un effort ultime en tendant sa jambe sur la ligne d’arrivée. La médaille d’or a finalement été remportée par Huang Yu-Lin, Chao Tsu-Cheng et Chen Yan-Cheng pour Taïwan avec un écart minime : seulement 1 centième de seconde sépare le relais taïwanais du relais sud-coréen.

«J’ai fait une grosse erreur. Je ne suis pas arrivé à pleine vitesse sur la ligne d’arrivée. J’ai baissé ma garde trop tôt. Je suis vraiment désolé», s’est excusé Jung Cheol-won.

Pas d'exemption de service militaire

Mais ce relachement et ce centième vont coûter cher à Jung Cheol-won, Choi Gwang-ho et Choi In-ho. Les trois athlètes auraient bénéficié d’une exemption du service militaire en Corée du Sud en cas de médaille d’or lors de ces Jeux asiatiques, ou olympiques.

Le service militaire est obligatoirement effectué entre 18 et 28 ans par tous les hommes sud-coréens, durant un an et demi, voire deux ans.

Remporter une médaille d’or en tant qu’athlète sud-coréen a provoqué des réactions impressionnantes à l’image d’Heung-min Son, lors de la victoire de la Corée du Sud au tournoi de football en 2019.