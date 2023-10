Ligue des champions : le magnifique retourné acrobatique d’Antoine Griezmann (vidéo)

L’Atlético Madrid a renversé le Feyenoord Rotterdam, ce mercredi, lors de la 2e journée de la Ligue des champions, grâce notamment à un magnifique retourné acrobatique d’Antoine Griezmann (3-2).

Antoine Griezmann est décidément en grande forme en ce début de saison. L’attaquant français l’a encore prouvé, ce mercredi, lors du succès renversant de l’Atlético Madrid face au Feyenoord Rotterdam en Ligue des champions (3-2). Si Alvaro Morata a inscrit un doublé (12e, 47e), le champion du monde 2018 a inscrit son premier but de la saison dans la compétition. Et quel but !

Dans le temps additionnel de la première période, alors que les Colchoneros étaient menés au score sur leur pelouse (1-2), Antoine Griezmann a hérité d’un ballon qui traînait dans la surface de réparation. Dos au but, il a alors tenté un somptueux retourné acrobatique, qui a lobé le gardien du club néerlandais et permis à l’Atlético Madrid de recoller au tableau d’affichage juste avant la pause (45e+3).

Et au retour des vestiaires, c’est donc Alvaro Morata qui a offert la victoire à la formation dirigée par Diego Simeone. Avec ce succès, l’Atlético Madrid, qui avait fait match nul sur le terrain de la Lazio Rome lors de la 1ère journée (1-1), compte 4 points et occupe la 1ère place du groupe E.