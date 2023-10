Formule 1 : déjà sacré champion du monde, Max Verstappen s'impose facilement au Qatar

Sacré champion du monde la veille lors de la course sprint, Max Verstappen a remporté, ce dimanche, le Grand Prix Formule 1 du Qatar. Le Néerlandais a décroché sa quatorzième victoire de la saison devant les deux McLaren d'Oscar Piastri et Lando Norris.

Au lendemain de son troisième sacre de champion du monde de Formule 1, Max Verstappen a remporté sans trembler le Grand Prix du Qatar, dimanche soir sur le circuit de Lusail. Parti en pole position, le Néerlandais a encore une fois été intouchable et a décroché sa 14e victoire de la saison en 17 courses, la 49e de sa carrière.

Comme à Suzuka il y a deux semaines, Verstappen a devancé les deux monoplaces McLaren. Mais cette fois, le rookie australien Oscar Piastri, vainqueur du sprint samedi, a pris la deuxième place devant le Britannique Lando Norris.

Lors d'une course a été difficilement lisible à cause des très nombreux arrêts aux stands de tous les concurrents. En raison de l'incertitude planant sur la dégradation des pneumatiques Pirelli sur le circuit de Lusail, la FIA avait pris des mesures qui ont eu pour conséquence d'imposer aux écuries de s'arrêter trois fois puisqu'un train de pneus ne devait pas être utilisé durant plus de 18 tours, sous peine de disqualification, alors que le Grand Prix en comptait 57.

Le seul gros coup de théâtre du Grand Prix est intervenu dès le premier virage, quand les deux Mercedes des Britanniques George Russell et Lewis Hamilton, qui s'élançaient en deuxième et troisième positions, se sont percutées.

«Le plus important était le premier relais après j’ai pu gérer. Mais les McLaren étaient encore très rapides aujourd’hui et cela a rendu la course difficile. Il reste encore des courses à faire et je veux les gagner», a souligné Verstappen. Il reste cinq Grands Prix. Attention, le Néerlandais a encore de l’appétit.