MMA : le KO dévastateur subi par Badr Hari au Glory 89

Le combattant marocain Badr Hari s'est lourdement incliné par TKO, samedi soir, en main event du Glory 89, face à l'Estonien Uku Jurjendal.

Il n'a pas été capable de répondre sur le ring. En main event du Glory 89, ce samedi, Badr Hari a subi la loi de son adversaire Uku Jurjendal. Si le combattant marocain ne s'est pas ménagé en début de combat, il a été supris par un énorme crochet du droit qui l'a envoyé au sol, dans les vingt dernières secondes du premier round.

Uku Jurjendal finishes Badr Hari at #GLORY89! pic.twitter.com/NItcAqmUVv — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) October 7, 2023

Il a finalement réussi à se relever, mais le colosse était visiblement émoussé et n'a plus été en capacité de renverser la tendance. Il est ainsi retourné au tapis deux fois pendant le second round, et un low kick de son adversaire l'a laissé boitillant, ce qui a obligé l'arbitre à mettre un terme au combat.

Pour le colosse marocain de 38 ans, qui possède un des plus beaux palmarès de l'histoire du kick-boxing, la fin de carrière semble se préciser de plus en plus, même si l'athlète n'a fait aucune annonce à ce sujet.