UFC : Bobby Green éteint Grant Dawson en 30 secondes avec un KO fulgurant (vidéo)

Le combat principal de l'UFC Fight Night de Las Vegas, dans la nuit du 7 au 8 octobre, entre Grant Dawson et Bobby Green a rapidement tourné en la faveur de ce dernier, avec une gauche dévastatrice qui a envoyé son adversaire au tapis en 30 secondes.

Un main event qui a tourné court. Combat principal de l’UFC Fight Night Las Vegas du 7 octobre, l’affrontement entre les Américains Grant Dawson et Bobby Green était attendu par les amateurs de MMA. Mais ce qui devait être un combat intense s’est transformé en combat expéditif et un KO à cause d’une gauche surpuissante envoyée par Bobby Green.

L’outsider du combat, âgé de 37 ans et au bilan modeste de 11 victoires et 9 défaites à l’UFC, a déjoué les pronostics en mettant son adversaire au sol après 30 secondes dans l’octogone de Las Vegas avec un bras arrière gauche directement sur la mâchoire de son compatriote.

LE MAIN EVENT A DURÉ 30 SECONDES !!! Green éteint la hype Dawson en le mettant KO avec un bras arrière ultra bien placé puis en le terminant au sol !





Un véritable coup dur pour Grant Dawson, pourtant favori de l’affrontement. Âgé de 25 ans, l’Américain est classé 10e dans la division des poids légers de l’UFC. Une catégorie dans laquelle évoluent également le Français Benoît Saint-Denis et le champion russe, Islam Makhachev.

Pour le vétéran du MMA, il n’est toujours pas l’heure de quitter l’octogone. A l’issue du combat, ce dernier a annoncé qu’il attendait son prochain adversaire, peu importe son nom. «Je prends qui on me donne. Je veux juste une date, j’aimerais combattre en décembre, faire le show à Las Vegas», a-t-il conclu.