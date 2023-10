Équipe de France : Malo Gusto et Castello Lukeba appelés par Didier Deschamps

Avec les forfaits de Jules Koundé, de Dayot Upamecano, puis celui d'Axel Disasi, Didier Deschamps a appelé ce lundi Malo Gusto et Castello Lukeba pour les deux matchs de l’équipe de France, contre les Pays-Bas (vendredi 13 octobre) et l’Écosse (mardi 17 octobre).

Une défense remaniée. Didier Deschamps a perdu trois éléments majeurs pour affronter les Pays-Bas dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2024 : Jules Koundé, Dayot Upamecano et Axel Disasi. Par conséquent, le Barcelonais, le Munichois et le Londonien sont remplacés dans le groupe par les défenseurs du RB Leipzig Castello Lukeba et de Chelsea Malo Gusto.

Sorti prématurément dimanche lors de Grenade-FC Barcelone (2-2), Jules Koundé souffre d'une «entorse du ligament collatéral médial du genou gauche», indique un communiqué de la FFF ce lundi. Dayot Upamecano souffre quant à lui «d'une lésion de l'ischio-jambier gauche», alors qu'Axel Disasi n'a pas voulu prendre de risques après une «douleur aux quadriceps».

Convoqué avec les Espoirs de Thierry Henry, Malo Gusto va donc finalement monter d'un échelon et rejoindre les A. Pour sa première saison sous le maillot de Chelsea, Malo Gusto a disputé sept matchs toutes compétitions confondues, mais n'a plus joué depuis la défaite contre Aston Villa le 24 septembre.

Les Bleus affrontent les Pays-Bas à Amsterdam vendredi 13 octobre (20h45) dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024, puis l’Écosse, le mardi 17 octobre, en amical, au stade Pierre-Mauroy de Lille. Deux occasions pour les deux nouveaux joueurs appelés de fêter leur première sélection avec les A.