NBA : Victor Wembanyama impressionne pour ses débuts sous le maillot des Spurs de San Antonio (VIDEO)

Avec 20 points inscrits en seulement 19 minutes jouées lors de la rencontre de pré-saison opposant les Spurs de San Antonio au Thunder d’Oklahoma City, Victor Wembanyama a fait l’étalage de sa panoplie offensive et défensive pour ses débuts officiels en NBA.

Un problème de taille pour le reste de la ligue. Les débuts de Victor Wembanyama ont été à la hauteur des attentes pour son premier match officiel en NBA lors de la rencontre de pré-saison opposant les Spurs de San Antonio au Thunder d’Oklahoma City. L’intérieur français a compilé 20 points, à 8/13 aux tirs, 5 rebonds, 2 interceptions et un contre en seulement 19 minutes passées sur le terrain. Il a surtout démontré une agilité peu commune balle en main avec des séquences offensives à couper le souffle pour un joueur d’une telle envergure (2,24 mètres).

Wemby shows he's ready for the spotlight!





The No. 1 pick announced his presence in his #NBAPreseason debut with 20 points pic.twitter.com/dywgF1B7Pn

— NBA (@NBA) October 10, 2023