Tyson Fury-Francis Ngannou : le pronostic de Mike Tyson

Légende de la boxe anglaise, Mike Tyson a donné son pronostic sur le combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury qui aura lieu le samedi 28 octobre.

Qui de Tyson Fury ou Francis Ngannou remportera le combat de boxe tant attendu entre l’invaincu champion WBC des poids lourds et le champion de la catégorie reine de l’UFC, désormais au PFL ? Mike Tyson, qui entraîne le Camerounais, a donné son avis.

Alors que son poulain, le «Predator», n’est évidemment pas favori puisqu’il s’agira de son premier combat dans le Noble art, il n’empêche que l’Américain le voit tout de même l’emporter largement.

«Personne ne peut survivre à cela»

«Je suis en train d’aider Ngannou. Il est capable de faire bien plus que ce que j’avais prévu. Il a ce qu’il faut pour mettre KO tout ce qui se trouve sur son chemin. Une fois qu’il aura donné un coup de poing dans la mâchoire de Tyson Fury, il le mettra également KO. Personne ne peut survivre à cela», a confié Iron Mike au Daily Mail, il y a quelques jours.

Pour Mike Tyson, qui s’est montré très étonné par le physique et la puissance de Francis Ngannou à l’entraînement, le «Gypsy King» reste tout de même l’un des meilleurs de l’histoire de la boxe et il faudra être au maximum pour le battre.

«Fury n’est pas le plus grand de tous les temps, mais c’est l’un des plus grands de tous les temps. Il est très haut placé, a-t-il expliqué. Il peut faire de grandes choses dès maintenant. Il va toujours apporter une bonne soirée de boxe, se battre durement. Vous devez essayer de le frapper avec un coup pour l’assommer parce qu’il se relève toujours et se bat avec acharnement.»

Pour rappel, Tyson Fury a accepté de combattre l'Ukrainien Oleksandr Usyk, fin décembre, pour l'unification de toutes les ceintures des poids lourds.

