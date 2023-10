WNBA : LeBron James impressionné par la Française Marine Johannès lors des finales

LeBron James, star de la NBA, a été impressionné par la performance de la Française Marine Johannès lors du premier match des finales WNBA, dimanche soir.

Elle a marqué le King ! Marine Johannès, qui évolue au New York Liberty et dispute actuellement les finales WNBA, a impressionné LeBron James. Ce dernier a posté un message sur X (ex-Twitter) au sujet de la performance de la Française.

Âgée de 28 ans, celle qui est prêtée par l’ASVEL a brillé contre les Las Vegas Aces, dimanche. L’arrière a inscrit 14 points dont quatre impressionnants tirs à trois points.

She got a CANNON!!!! The 1 leg going left got me out my seat!! https://t.co/C1qBUcNg6a

— LeBron James (@KingJames) October 9, 2023