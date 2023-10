Football : Zinédine Zidane sur le banc de la Juventus Turin ?

Zinédine Zidane s’est confié sur son avenir mardi soir lors d’un match exhibition avec plusieurs légendes de la Juventus Turin. De quoi le voir sur le banc du club italien prochainement ?

Mais où atterrira Zinédine Zidane ? C’est la question que beaucoup de monde se posent depuis un petit moment. Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France s’est brièvement confié mardi.

Présent à une soirée de gala pour le centenaire de la famille Agnelli, propriétaire historique du club piémontais, «ZZ» a retrouvé plusieurs légendes turinoises comme Michel Platini, Alessandro Del Piero, Antonio Conte et Edgar Davids, et porté la célèbre tunique des Bianconeri, 22 ans après son passage (1996-2001).

«C'est très agréable d'être ici avec tous ces gens et la famille Juventus, c'est la plus belle chose parce que ces événements sont nécessaires de temps en temps, a confié Zinédine Zidane au micro de Sky Sport. Je suis heureux d'être ici avec tous les supporters de la Juventus. Nous aimerions jouer plus de fois et voir les supporters.»

Et forcément la question d’un avenir sur le banc de la «Juve» lui a été posée. «Tant que je serai entraîneur, il y aura toujours des rumeurs», a-t-il répondu par respect pour l'actuel entraîneur en place, Massimiliano Allegri, également présent à cette soirée de prestige.

Annoncé à plusieurs reprises du côté du PSG, Zinédine Zidane aurait, selon plusieurs rumeurs, l'envie d'attendre que le poste de sélectionneur de l'équipe de France soit disponible (après l'Euro 2024 a priori).