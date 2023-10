Francis Ngannou : le Camerounais a-t-il vraiment brisé la vitre d'un magasin en voulant ouvrir la porte ?

Francis Ngannou, le combattant camerounais de MMA champion de l’UFC et désormais au PFL, a brisé involontairement la vitre d’une porte d’un magasin à Las Vegas en voulant l’ouvrir, selon une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Buzz ou fake ? C’est la grande interrogation. Dans une vidéo publiée et partagée sur les réseaux sociaux, Francis Ngannou, combattant MMA, semble exploser la porte en verre d’un magasin en tirant dessus. Une séquence enregistrée par des caméras de surveillance.

Francis Ngannou accidentally broke a shop door this past weekend after he attempted to push a pull door.





The owner was originally angry at the former UFC heavyweight champion before posing for a photo with him after Ngannou covered the costs for a new door.





