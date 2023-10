Éliminatoires Euro 2024 : après Israël-Suisse, le match des Israéliens contre le Kosovo également reporté

Après le report de son match contre la Suisse, Israël a également vu sa rencontre des éliminatoires à l'Euro 2024, prévue dimanche contre le Kosovo, être reportée, ce jeudi, par l’UEFA.

Un nouveau report pour Israël. Après son match, initialement programmé ce jeudi contre la Suisse à Tel-Aviv, l’équipe israélienne a vu sa rencontre des éliminatoires à l’Euro 2024 face au Kosovo, prévue dimanche, être également reportée par l’UEFA en raison de son impossibilité de se déplacer après l’attaque sanglante lancée par le mouvement islamiste palestinien Hamas.

«Une nouvelle date sera annoncée en temps voulu», a indiqué l’instance européenne dans un communiqué, alors que les autorités du pays ont interdit à leur équipe nationale de «voyager à l’étranger». Le match entre Israël et la Suisse a lui été reprogrammé au mercredi 15 novembre prochain. Le lieu reste néanmoins encore à déterminer.

Les matchs du championnat d’Europe des moins de 21 ans entre Israël et l’Estonie (ce jeudi) et entre Israël et l’Allemagne (mardi 17 octobre) ont également été reportés, sans nouvelle date pour l’instant. Tout comme le mini-tournoi européen des moins de 17 ans qui devait opposer Israël, la Belgique, Gibraltar et le pays de Galles du 11 au 17 octobre.