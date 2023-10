Michael Fassbender : «Pendant une heure et demie, j’ai passé le meilleur moment de ma vie aux 24 Heures du Mans»

Michael Fassbender, acteur et pilote automobile, qui avait été victime d’un crash spectaculaire lors des 24 Heures du Mans en juin dernier, est revenu sur ce moment dans une interview publiée ce jeudi 12 octobre.

Michael Fassbender, pilote dans le championnat ELMS (European Le Mans Series), est revenu sur les 24 Heures du Mans qu’il a disputé en juin dernier et lors desquelles il a été victime d’un impressionnant crash. S’il s’agit forcément d’une grande déception pour lui de ne pas avoir terminé la course, la star d’Hollywood confie avoir passé un moment exceptionnel. Et il a hâte de revenir.

De retour l'an prochain

«Pour être honnête, Le Mans, cette année, a été moins une déception que l'année dernière, a d’abord expliqué l’acteur à Steph Wentworth. (…) J'avais eu une expérience très difficile en 2022. Vous savez, mentalement, j'ai un peu implosé et je n'ai jamais réussi à sortir de cette spirale descendante. Pour moi, il était vraiment important d'y retourner. C’était un premier défi que de retourner là-bas, puis de trouver un certain rythme. (…) et pendant une heure et demie, j'ai passé le meilleur moment de ma vie au Mans, et j'ai vraiment compris ce qui rend cet endroit si spécial. J'ai vraiment apprécié cette heure et demie, j'avais l’esprit libre ; c'était difficile à décrire.»

Pour rappel, l’acteur germano-irlandais avait perdu le contrôle de sa Porsche et heurté violemment un mur. «Et puis j'ai commis une erreur bête, j'ai essayé d'éviter les limites de la piste, juste un moment d'inattention, et j'en ai, bien sûr, payé le prix. Il y avait évidemment une grande déception à ce moment-là puis après, avec toute l'équipe qui travaille si dur pour nous aider à atteindre certaines choses, a détaillé Michael Fassbender. Je me sentais vraiment mal pour eux. Mais j'avais l'impression d'avoir franchi une certaine barrière.»

Mais cet échec ne l’empêche absolument de garder son ambition. Il compte bien évidemment tenter sa chance à nouveau en 2024 aux 24 Heures du Mans. «Alors maintenant, pour moi, c'est une question de vouloir y retourner la prochaine fois, et je crois que je peux bien performer là-bas. C'est juste qu'il y avait un blocage mental que je devais surmonter», a lâché Michael Fassbender. Pour la plus grande joie de ses fans français et étrangers qui seront au rendez-vous.