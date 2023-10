National : l’entraîneur du Red Star Habib Beye dénonce des cris racistes à Nancy (vidéo)

A l’issue du match nul de son équipe, mercredi soir, à Nancy (1-1), l’entraîneur du Red Star Habib Beye a dénoncé des cris racistes venus des tribunes du stade Marcel-Picot.

Une fin de match houleuse. Sur une série de sept victoires consécutives, le Red Star a été tenu échec, mercredi soir, sur la pelouse de Nancy pour le compte de la 10e journée de National (1-1). Mais la rencontre a été marquée par des échauffourées entre les joueurs des deux équipes au coup de sifflet final et des actes racistes de certains spectateurs présents dans les tribunes du stade Marcel-Picot.

Des joueurs du club francilien auraient en effet été visés par des cris de singe. Un comportement dénoncé par Habib Beye au coup de sifflet final.

«J’ai trois de mes joueurs qui ont été interpellés par la tribune avec des mimes et des cris de singe. On banalise toutes ces situations. Aujourd’hui, le match ne m’intéresse pas, le nul ne m’intéresse pas. Il est à effacer de ma mémoire», a déclaré l’entraîneur du Red Star au micro de Canal+.

"Trois de mes joueurs ont été interpellés par la tribune avec des mimes et des bruits de singe"





Habib Beye dénonce des comportements racistes dans le stade de Nancy après la rencontre entre le Red Star et l'ASNL pic.twitter.com/iwJl6EeM4p — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 11, 2023

Et l’ancien défenseur, très remonté, attend des sanctions. «Si on laisse passer des choses comme ça, on n’avancera pas. Il y a des gens qui banalisent ce genre de choses, pas moi. Je me battrai toujours contre ces choses-là, jusqu’à mort. C’est inacceptable. J’espère que le public de Nancy sera sanctionné», a-t-il lancé.

Habib Beye a également échangé avec l’entraîneur de Nancy Benoît Pedretti. Mais ce dernier n’a visiblement rien vu, ni entendu. «J’ai rien vu, je ne sais pas s’il y a eu des mots ou des gestes», a-t-il assuré sur Canal+.

Mais ces événements en Lorraine ne devraient pas rester sans suite.