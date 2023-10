Boxe : le combat entre Logan Paul et Dillon Danis vire à la bagarre générale sur le ring (vidéo)

Le combat de boxe entre Logan Paul et Dillon Danis, samedi soir, à Manchester (Angleterre), s’est terminé en bagarre générale en plein milieu du ring.

Il fallait presque s’y attendre. Le combat de boxe, qui opposait Logan Paul à Dillon Danis, samedi soir à l’O2 Arena de Manchester (Royaume-Uni), s’est terminé en bagarre générale en plein milieu du ring. A la fin du 6e round, l’influenceur américain a envoyé son adversaire au tapis. Ce qui n’a pas plus au spécialiste de jiu-jitsu brésilien et de MMA. Ce dernier s’est immédiatement relevé pour en découdre avec Logan Paul. Un membre du staff de Logan Paul a tenté de s’interposer en entrant sur le ring.

Mais la situation a rapidement dégénéré entre les membres des deux staffs et le service de sécurité. Le calme est finalement revenu quelques instants plus tard et Logan Paul a été déclaré vainqueur par l’arbitre sur disqualification de Dillon Danis.

Une échauffourée avait déjà éclaté, vendredi, lors de la conférence de presse d’avant-combat. Logan Paul avait lancé une bouteille en direction de Dillon Danis, qui lui avait assené un violent coup de micro au visage en retour. Les prémices d’un combat qui a tourné au chaos.