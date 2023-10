Coupe du monde de Rugby : d’où vient le cri de guerre du XV de France ?

Opposés à l'Afrique du Sud ce dimanche 15 octobre, les joueurs du XV de France lanceront leur cri de guerre désormais populaire : «Azaï !». Un cri inventé par Cyril Baille, pilier du Stade Toulousain, qui a récemment expliqué son origine.

Un cri de ralliement inspiré d'un classique de la chanson française. Avant de pénétrer sur la pelouse ou après leurs matchs, les Bleus du XV de France ont un rituel : former un cercle et lancer un cri, «Azaï !». Un hurlement bien connu pour les amateurs du ballon ovale, et notamment les supporters du Stade Toulousain lors des mêlées de leur équipe.

Ce cri de guerre particulier provient de l’imagination du pilier du XV de France, Cyril Baille. L’international de 30 ans, qui évolue au Stade Toulousain, s’est confié à son ancien coéquipier, Yoann Huget, sur TF1 sur ce cri qui rassemble les Bleus. Il a notamment expliqué qu’il s’est inspiré du chanteur Joe Dassin et de son célèbre titre, «Siffler sur la colline».

Joe Dassin est lié au cri

«Lors d'une troisième mi-temps, on chantait : "De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines (...) Zaï zaï zaï zai". Je ne sais pas pourquoi, j'ai dit Azaï, Zaï, Zaï. Et après, pour un oui, pour un non, on faisait que dire : "Azaï". Et c'est resté. Ça a été le cri de guerre au Stade Toulousain», a dévoilé le natif de Pau aux 46 sélections en Bleu.

C'était un très joli week-end de reprise ! On espère que ça vous a plu ! On termine la semaine avec un petit cri de guerre !





Bonne soirée à tous ! #NeFaisonsXV #XVdeFrance pic.twitter.com/qh1ILM64n1 — France Rugby (@FranceRugby) October 25, 2020

«Quand Fabien Galthié est arrivé, on cherchait aussi un cri de guerre, je me suis dit : "Pourquoi ne pas le faire aussi en équipe de France ?"», a ajouté Cyril Baille.

Ce n'est pas la première fois que les Bleus et Joe Dassin sont étroitement liés par la musique. Sortie en 1978, la chanson «Dans les yeux d'Emilie» est un autre classique de l'artiste repris avec entrain par le XV de France et ses supporters.

Un cri utile sur le terrain

Présents en nombre dans le groupe France pour cette Coupe du monde, avec 10 joueurs parmi les 33 appelés par Fabien Galthié le 21 août dernier, les Toulousains ont grandement contribué à l’importation de ce cri, qui est utilisé comme un cri de guerre, mais également pour les touches et les mêlées.

Ce dimanche 15 octobre, le désormais célèbre «Azaï» devrait résonner dans le Stade de France avant le quart de finale entre les Springboks sud-africains et le XV de France. Des Bleus qui ont l’intention de poursuivre leur Coupe du monde jusqu’au bout.