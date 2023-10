Football : un vice-champion du monde français devient entraîneur en 9e division anglaise

Vice-champion du monde 2006 avec l’équipe de France de football, Pascal Chimbonda a été nommé entraîneur d’un club anglais de neuvième division ce dimanche.

Pascal Chimbonda, finaliste de la Coupe du monde 2006 avec les Bleus, a été nommé à la tête de Skelmersdale United, club situé dans le nord de l'Angleterre, ce dimanche.

New Manager Announcement





Former @LaticsOfficial @SpursOfficial @Rovers @SunderlandAFC & French International @pascalchimbond1 as our new manager. Pascal starts immediately & will take charge of his 1st game v @kendaltownfc in @nwcfl Macron Cup on Wedhttps://t.co/AmYI083d0w pic.twitter.com/FypOBLMOrj

— Skelmersdale United FC (@Skemutdofficial) October 15, 2023