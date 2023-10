Coupe du monde de rugby 2023 : quel avenir pour Fabien Galthié après l’élimination des Bleus ?

Après l’élimination du XV de France, dimanche soir contre l’Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde de rugby 2023, Fabien Galthié a répondu aux interrogations sur son avenir au poste de sélectionneur.

La réponse a été rapide. Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, n’a pas tergiversé à la question de son avenir après l’élimination des Tricolores en quart de finale de la Coupe du monde face à l’Afrique du Sud (28-29), dimanche.

A la question «cette défaite peut-elle remettre en cause votre avenir à la tête des Bleus ?», le patron du XV de France, en poste depuis fin 2019, a été clair : «Non, j'ai un contrat qui court jusqu'à juin 2028.» En janvier dernier, il avait d’ailleurs confirmé avoir prolongé son contrat avec la Fédération française de rugby jusqu’en 2028, après le Mondial 2027 en Australie.

A noter qu’il dirigera un nouveau staff avec les départs programmés de Laurent Labit et Karim Ghezal (Stade Français) et de Thibault Giroud (Union Bordeaux-Bègles). William Servat et Shaun Edwards continueront l’aventure avec les Bleus et seront rejoints par Laurent Sempéré. D’autres adjoints seront prochainement nommés.

Avec Fabien Galthié, le XV de France a remporté son premier tournoi des VI Nations depuis douze ans, en 2022.