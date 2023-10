Coupe du monde de rugby 2023 : la grosse colère de Thomas Pesquet après l’élimination des Bleus

Grand amateur de rugby, Thomas Pesquet n’a pas caché sa colère, dimanche soir, après l’élimination du XV de France en quarts de finale de la Coupe du monde contre l’Afrique du Sud (28-29).

Une élimination qui ne passe pas. Grand amateur de rugby, Thomas Pesquet a fait part de sa colère et de sa frustration après la défaite du XV de France, dimanche soir, en quart de finale de la Coupe du monde (28-29). L’astronaute français a notamment pointé du doigt l’arbitrage de Ben O'Keeffe.

«Le rugby est un sport qui, d’habitude, se joue à 15 contre 15», a-t-il posté sur son compte X (ancien Twitter) au coup de sifflet final. «Non mais en plus de se faire voler, il faut se taper les mecs frustrés qui ne connaissent pas les règles, ça va bien là», a-t-il également écrit en réponse à un utilisateur du réseau social, qui a fait référence au match entre la France et la Belgique en demi-finale de la Coupe du monde de football en 2018.

«Personne parlait, en Belgique, quand la France a gagné ? Tout le monde disait que c’était «un beau match avec 2 bonnes équipes» ? Et pourtant rien à voir niveau arbitrage. Sans déconner», a poursuivi Thomas Pesquet très remonté. Et il n’était pas le seul à la fin du match.

