Tyson Fury-Francis Ngannou : voici comment regarder le combat de boxe

Tyson Fury et Francis Ngannou s’affrontent samedi 28 octobre dans un combat de boxe que la planète attend. Voici sur quelle chaîne regarder cet affrontement.

Qui sera l’homme le plus méchant de la planète ? Champion du monde WBC invaincu des poids lourds de boxe, Tyson Fury affronte Francis Ngannou, champion de l’UFC poids lourds et désormais au PFL dans un combat de boxe qui s’annonce croustillant entre les deux plus gros cogneurs de la planète.

Et cette bataille entre «The Gypsy King» et «The Predator», qui se déroulera en 10 rounds à Riyad en Arabie Saoudite, sera diffusée en direct dans le monde entier sur DAZN PPV (à l'exception du Royaume-Uni, de l'Irlande, des États-Unis et du Canada).

«Cet accord de diffusion marque la volonté de DAZN d’offrir à ses abonnés le meilleur de la boxe et du MMA, en leur permettant d'accéder à l'affrontement le plus important et le plus attendu de toutes les disciplines, sur plus de 200 territoires», peut-on lire dans leur communiqué.

A noter que lors de cette soirée, d’autres combats sont programmés comme Joseph Parker-Simon Kean ou encore l’affrontement entre les deux derniers vainqueurs de Tony Yoka, Martin Bakole-Carlos Takam.

