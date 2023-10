Football, basket, Formule 1, boxe… Quel est le sport qui paie le mieux au monde ?

C’est une question qui se pose souvent : quel sport paie-t-il le mieux au monde ? Football, basket, Formule 1, boxe… Voici la réponse sur la base des revenus moyens des joueurs.

basket-ball (9,8 millions d‘euros)

Le basket-ball, et évidemment en particulier dans la NBA, possède les salaires moyens des joueurs les plus élevés. Le salaire moyen par joueur est de 10,4 millions de dollars soit 9,8 millions d’euros environ. A noter que LeBron James est le joueur de basket-ball qui gagne le plus d'argent, avec un revenu annuel supérieur à 80 millions de dollars (environ 75,8 millions d’euros). A noter qu’il touche ses revenus également via ses sponsors.

baseball (3,8 millions d’euros)

Autre ligue américaine qui se retrouve dans les sports qui paient le mieux : la Ligue majeure de baseball (MLB). Unique dans le sport, cette ligue a une absence de plafond salarial, qui permet aux équipes d'investir massivement dans les talents, ce qui conduit à certains des contrats les plus lucratifs de l'histoire du sport. En moyenne, les joueurs touchent un salaire de 3,8 millions d’euros.

Formule 1 (3,5 millions d’euros)

Les salaires de Formule 1 sont souvent très élevés également. Sûrement dû aux enjeux et aux risques très forts des pilotes, qui risquent souvent leur vie. Le salaire moyen est de 3,5 millions d'euros. Actuellement, les meilleurs pilotes de Formule 1 (Lewis Hamilton et Max Verstappen), gagnent bien plus que la moyenne, avec des salaires annuels dépassant souvent 30 millions de dollars (28 millions d’euros).

Football (3,4 millions d’euros)

Sport le plus populaire de la planète, le football offre des salaires très élevés aux joueurs, en particulier dans les gros championnats européens mais également désormais aux Etats-Unis avec Lionel Messi et surtout en Arabie saoudite (Cristiano Ronaldo, etc). Sans oublier, les sponsors pour certains joueurs. Globalement, un joueur touche en moyenne 3,4 millions d’euros. Une moyenne qui rappelle aussi que nombre de joueurs professionnels évoluant dans des divisions moins prestigieuses gagnent quelques dizaines de milliers d'euros par an.

Hockey sur glace (3 millions d’euros)

Les joueurs de hockey sur club et plus particulièrement aux Etats-Unis et Canada, avec la NHL, ont également de «jolis» salaires. D’ailleurs, les meilleurs touchent des salaires supérieurs à 10 millions de dollars par année. Ces athlètes peuvent également augmenter leurs revenus grâce à des accords de sponsoring. En moyenne, le salaire est de 3 millions d’euros.

Football américain (2,5 millions d’euros)

Le football américain, en particulier la NFL, a connu une augmentation significative des salaires des joueurs au fil des saisons en raison de facteurs tels que les revenus de diffusion, le soutien de la marque et la popularité du sport aux Etats-Unis. En NFL, ce sont souvent les quarterbacks qui touchent les salaires les plus élevés comme Patrick Mahomes ou Aaron Rodgers (plus de 30 millions d’euros par saison). Mais en moyenne, le salaire par joueur est de 2,5 millions d’euros.

Golf (1,2 million d’euros)

Les revenus des golfeurs professionnels mélangent les gains des tournois, les mentions et les parrainages. Les golfeurs qui touchent les plus gros salaires sont généralement ceu qui font partie du PGA, le circuit professionnel le plus reconnu de la planète (même si le LIV qui est notamment financé par l’Arabie saoudite pointe le bout de son nez). Ainsi, les revenus moyens des golfeurs professionnels s’élèvent à environ 1,2 million d’euros mais les joueurs d’élite gagnent bien plus. Par exemple, Tiger Woods est celui qui gagne le plus dans le golf, gagnant plus de 60 millions d’euros par an.

MMA-UFC (150.000 euros)

C’est peut-être la discipline qui fait le plus parler d’elle en ce moment : le MMA. Les revenus des combattants de MMA tiennent compte de la fréquence des combats, de la popularité et des opportunités de parrainage. Mais si beaucoup pensent que les combattants touchent énormément, ce n’est pas le cas de tous. En moyenne, un combattant de l’UFC gagne 150.000 euros bien loin d’un Conor McGregor, gagnant bien plus de 20 millions d’euros par an.

NASCAR (110.000 euros)

Les pilotes NASCAR de premier plan comme Denny Hamlin et Kyle Busch peuvent toucher plus de 10 millions d’euros par an en tenant compte des victoires en course et des sponsors. Mais en moyenne, le salaire est de 110.000 euros.

Boxe (50.000 euros)

Toucher de l’argent en boxe est très compliqué. En effet, il faut tout d’abord faire partie des meilleurs de la planète puis combattre régulièrement. Les combats majeurs attirent d’énormes audiences à la carte (pay-per-view), ce qui génère des revenus substantiels. Celui qui a touché (et encore aujourd’hui) le plus de revenu est Floyd Mayweather qui, même à la retraite continue de disputer des combats exhibition. L’Américain a déjà touché environ 300 millions d’euros par combat alors qu’en moyenne dans le monde, un boxeur touche 50.000 euros par combat.