MMA-Boxe : vers un combat entre Conor McGregor et Canelo Alvarez ?

Conor McGregor, champion de l’UFC, et Saul «Canelo» Alvarez, multiple champion de boxe, se sont provoqués dans un échange sur les réseaux sociaux. De quoi imaginer un combat entre les deux hommes prochainement ?

Et si un autre combat entre un champion de MMA et un boxeur de renom avait lieu ? Alors que se profile le Tyson Fury-Francis Ngannou, samedi 28 octobre, il semble que Conor McGregor et Saul Canelo Alvarez aient des envies d'en découdre. En tout cas, les deux hommes se sont cherchés sur les réseaux sociaux.

Canelo après Mayweather ?

Si, pour la superstar de la boxe, battre McGregor sur le ring serait une formalité, l’intéressé n’y croit pas du tout. «The Notorious» a en effet de nouveau clashé le Mexicain.

«Saul, espèce de poulet cru, je vais arracher les ligaments de ton genou, a lâché l’Irlandais. Je n’ai même pas besoin de mes mains pour t’achever. Je te botterais le cul jusqu’à ce que tu sois rouge comme si tu étais resté trop longtemps au soleil. On se croisera et on verra…»

Après avoir affronté Floyd Mayweather en août 2017, dans un combat du siècle qui n’a finalement pas été grandiose, Conor McGregor ira-t-il affronté un autre boxeur ? Avec lui, tout est possible.

En attendant, Conor McGregor va se concentrer sur son retour à l’UFC. Absent depuis presque deux ans désormais, il viserait l’UFC 300 l’an prochain.

