Rugby fauteuil : règles, enjeux, dates... Tout savoir sur la Coupe internationale qui commence ce mercredi

La Coupe internationale de rugby fauteuil se déroulera du 18 au 22 octobre à Paris. Une compétition majeure pour le rugby dans l’handisport, à moins d’un an des Jeux paralympiques 2024.

Malgré l’élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde de rugby face à l’Afrique du Sud (28-29), le rugby tricolore peut encore triompher sur la scène internationale, à Paris, lors de la Coupe internationale de rugby fauteuil. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette compétition handisport, qui débarque pour la première fois en France.C

Les règles

Bien qu’étant du rugby fauteuil, ce sport diffère légèrement du rugby traditionnel. Tout d’abord, les rencontres opposent des équipes de 4 joueurs pendant 4 périodes de 8 minutes sur un terrain de 28 mètres de long et de 15 mètres de large, dont une zone de défense de 8 mètres de long et de 1,75 mètre de large, où 3 défenseurs peuvent y rester durant 10 secondes.

L’objectif est de se rendre dans la zone d’en-but, située derrière la zone de défense, en possession de la balle, afin d’enregistrer un essai, dont la valeur variera en fonction du handicap du marqueur.

Le joueur en possession du ballon a pour obligation de dribbler au moins une fois ou de faire une passe toutes les 10 secondes, en avant ou en arrière. Il peut également se voir subtiliser le ballon par un adversaire. Le rugby fauteuil autorise les contacts entre attaquants et défenseurs, ce qui peut parfois donner des chocs spectaculaires.

«La particularité de cette discipline, c'est qu'elle complètement mixte et qu’il n’y a pas de limite d’âge», a ajouté Jacques Rivoal, président du groupement d’intérêt public en charge de l’organisation de la compétition.

La compétition

Cette Coupe internationale de rugby fauteuil aura la particularité de se dérouler en parallèle de la Coupe du monde de rugby, une grande première qui était prévue afin «de mettre un formidable coup de projecteur sur la discipline dans la perspective des Jeux paralympiques», a expliqué Jacques Rivoal, qui souhaitait également mettre en avant la démarche d’inclusivité en organisant la tenue de cette compétition durant la phase finale du Mondial de rugby.

Sur le format, 8 équipes, dont l’équipe de France, seront réparties dans 2 groupes de 4 formations et s’affronteront à la Halle Carpentier, du 18 au 21 octobre.

Les deux meilleures formations de chaque groupe seront qualifiées pour les demi-finales, également disputées à la Halle Carpentier. Les finales de la compétition, ainsi que matchs de classement se dérouleront le 22 octobre, à l’Accor Arena. Toutes ces rencontres seront notamment diffusées sur le site internet de L’Équipe.

Les enjeux

Hôtes de la compétition et doubles champions d’Europe en titre, les Bleus sont déjà assurés de disputer le tournoi paralympique de rugby fauteuil en 2024 à Paris. Il s’agit avant tout d’une dernière répétition au plus haut niveau avant les Jeux paralympiques pour Jonathan Hivernat et le reste du groupe France. «Le plateau sportif est relevé, mais la France a une belle carte à jouer en étant double championne d’Europe», a déclaré Jacques Rivoal.

Sur le plan du développement humain, le président du groupement d’intérêt public en charge de l’organisation de la compétition espère que cette discipline se popularise et que le grand public découvre «des athlètes qui se revendiquent comme tel et un sport spectaculaire», mais également que la compétition attire de nouveaux adhérents.