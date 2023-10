«C’est un moment très triste» : Neymar abattu après sa grave blessure au genou

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche avec l'équipe du Brésil, Neymar a partagé son immense tristesse sur les réseaux sociaux.

Neymar va encore être éloigné des terrains pendant de longs mois. Touché au genou, mardi soir, et évacué sur une civière lors de la défaite du Brésil en Uruguay (2-0), l’ancien joueur du PSG souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche et va devoir à nouveau se faire opérer. «Il subira une intervention chirurgicale et suivra un programme de traitement qui sera déterminé ultérieurement», a indiqué le club saoudien d’Al-Hilal, qu’il a rejoint cet été.

Cette nouvelle blessure est un énième coup dur pour le Brésilien, qui a partagé sa peine sur les réseaux sociaux. «C’est un moment très triste, le pire. Je sais que je suis fort mais cette fois-ci, je vais avoir encore plus besoin de ma famille et de mes amis. Ce n’est pas facile de subir des blessures et des opérations, imaginez tout revivre après 4 mois de convalescence. J’ai la foi, même trop… Mais je remets ma force entre les mains de Dieu pour qu’il m’aide. Merci pour les messages de soutien et d’amour», a-t-il écrit.

É um momento muito triste, o pior.



Sei que sou forte mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos)



Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após 4 meses recuperado.



Fé eu tenho, até demais …



Mas a força eu entrego nas mãos… pic.twitter.com/H7Rm7elzBA — Neymar Jr (@neymarjr) October 19, 2023

Neymar, qui venait à peine de se remettre d’une opération de la cheville, a notamment reçu le soutien du PSG qui lui a envoyé de la «force» dans cette épreuve. «Reste fort, Ney», lui a également envoyé la sélection argentine, alors que le Brésil doit affronter l'Albiceleste dans un mois en match de qualifications pour la Coupe du monde 2026. Lionel Messi a également eu une pensée pour son ami et ancien coéquipier, lui souhaitant «beaucoup de force».