Equipe de France : qui sont les meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus ?

Avec 56 buts inscrits sous le maillot des Bleus, Olivier Giroud est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, devant Thierry Henry (51 buts) et Kylian Mbappé (46 buts). Voici le top 10.

Olivier Giroud trône seul en tête au sommet du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Avec 56 buts inscrits sous le maillot des Bleus, l'attaquant devance Thierry Henry, qui a marqué à 51 reprises avec les Tricolores.

Le duo devance désormais Kylian Mbappé (46 buts) et Antoine Griezmann (44 buts). L'attaquant du PSG a dépassé le Madrilène après son triplé face à Gibraltar en éliminatoires de l'Euro 2024 (14-0).

Karim Benzema (37 buts), David Trezeguet (34 buts), Zinédine Zidane (31 but), Just Fontaine et Jean-Pierre Papin complétent ce top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France.

Les 10 meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus

1. Olivier Giroud : 56 buts



2. Thierry Henry : 51 buts



3. Kylian Mbappé : 46 buts



4. Antoine Griezmann 44 buts



5. Michel Platini : 41 buts



6. Karim Benzema : 37 buts



7. David Trezeguet : 34 buts



8. Zinédine Zidane : 31 buts



9. Just Fontaine : 30 buts



-. Jean-Pierre Papin : 30 buts