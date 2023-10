Espagne : Barcelone portera le logo des Rolling Stones sur son maillot lors du Clasico (photo)

Le FC Barcelone arborera le mythique logo des Rolling Stones sur son maillot lors du Clasico contre le Real Madrid, programmé le 28 octobre prochain et comptant pour la 11e journée de Liga.

A match spécial, maillot spécial. Le FC Barcelone va arborer le mythique logo des Rolling Stones sur sa tunique lors du Clasico contre le Real Madrid, prévu le samedi 28 octobre (11e journée de Liga). L’emblématique «langue rouge tirée» remplacera le temps de la rencontre le logo Spotify, sponsor du club catalan.

Les membres du célèbre groupe de rock Keith Richards, Mick Jagger et Ronnie Wood ont posé avec le maillot, ce jeudi, à l’occasion de la sortie de leur nouvel album «Hackney Diamonds».

Les joueuses de la section féminine du Barça porteront également ce maillot, le 5 novembre prochain, contre le FC Séville en Liga Féminine. Et pour les supporters qui souhaiteront l’acheter, le FC Barcelone a prévu un tirage au sort. Mais il n’y aura que 1.899 exemplaires disponibles et seulement 22 avec les signatures des joueurs et des joueuses.

Ce n’est pas la première fois que Barcelone noue ce genre de partenariat. Depuis l’arrivée de Spotify comme sponsor, le club catalan a déjà arboré la chouette du rappeur canadien Drake et le logo Motomami, nom du dernier album de la chanteuse espagnole Rosalia. Et d’autres opérations de ce type pourraient avoir lieu à l’avenir, alors que le contrat qui lie Barcelone et la plate-forme musicale est considéré comme l’un des plus gros de l’histoire du football.