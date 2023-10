Victor Wembanyama : l'incroyable action du Français lors de San Antonio-Houston (vidéo)

Victor Wembanyama a disputé un nouveau match de pré-saison avec San Antonio mercredi 18 octobre avec une victoire (117-103) face à Houston. L’occasion pour le Français d’offrir un nouveau spectacle au public.

Alors qu’après deux matchs de préparation la semaine dernière, il avait été mis au repos pour un match, Victor Wembanyama a fait son retour ce mercredi lors du match Spurs-Rockets. Le Français de 19 ans, n°1 de la dernière Draft NBA a été un peu plus discret que lors de ses deux premières sorties, compilant tout de même 15 points, 6 rebonds, une passe, une interception et 2 contres en un peu plus de 20 minutes de jeu.

Mais il a surtout offert une action incroyable sous les yeux de Tony Parker et du pilote de Formule 1 Pierre Gasly. «Wemby» a en effet infligé un petit pont à Reggie Bullock.

L’ancien joueur de Boulogne-Levallois a également fait le show avec un dunk mais aussi une passe acrobatique dans le dos en suspension. Wembanyama est sorti définitivement au milieu du 3e quart-temps.

Les Spurs disputeront ce vendredi à San Francisco leur dernier match de préparation face aux Warriors de Steph Curry avant d'entamer la saison régulière le 25 octobre à domicile face à Dallas.