Coupe du monde de rugby 2023 : la Nouvelle-Zélande écrase l'Argentine et file en finale

Les All blacks ont dominé ce vendredi les Argentins (44-6) au Stade de France, lors de la première demi-finale de la Coupe du monde de rugby 2023.

Les Néo-Zélandais se sont qualifiés pour la cinquième finale de Coupe du monde de leur histoire en balayant l'Argentine 44-6 samedi, et attendent de savoir qui de l'Afrique du Sud ou de l'Angleterre les rejoindra.

Avec sept essais inscrits, la Nouvelle-Zélande a écrasé les Pumas lors d'une demi-finale vite privée de tout suspense, malgré une bonne entame des Sud-Américains. Les Ciel et Blanc ont bien ouvert le score par une pénalité d'Emiliano Boffelli, venue récompenser une entame ambitieuse. Mais les Néo-Zélandais ont vite mis la main sur la rencontre, basculant avec 14 points d'avance à la pause (20-6).

Plus rapides, plus solides, les triples champions du monde (1987, 2011 et 2015) ont dominé les Sud-Américains dans tous les compartiments du jeu, à l'image des trois essais de l'ailier Will Jordan (11e, 62e, 73e), qui porte son total à huit sur ce tournoi, égalant le record de ses compatriotes Jonah Lomu et Julian Savea et du Sud-Africain Bryan Habana. Le troisième ligne Shannon Frizell (deux essais) et ses coéquipiers ont ensuite géré leur avance durant le deuxième acte, malgré le carton jaune reçu par leur deuxième ligne Scott Barrett (67e).

Le sélectionneur Ian Foster s'est même offert le luxe de faire sortir plusieurs cadres avant l'heure de jeu en prévision de la finale, programmée samedi 28 octobre. Les All blacks y retrouveront le vainqueur du duel entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre, à l'affiche de la seconde demi-finale programmée demain samedi à 21h au Stade de France.