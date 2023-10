UFC 294 : Dana White obligé d’entrer dans l’octogone pour arrêter un combat (vidéo)

L’UFC 294 de ce samedi 21 octobre à Abu Dhabi a été le théâtre d’une fin de combat très étrange entre Magomed Ankalaev et Johnny Walker puisque Dana White, patron de l’organisation MMA, a dû entrer dans la cage pour stopper les combattants.

Moment très étrange à l’UFC 294. Le combat principal entre Magomed Ankalaev et Johnny Walker s’est terminé dans la confusion après un porté un coup de genou illégal au visage dès le premier round. Et l’éminent patron de l’UFC a dû intervenir.

Déclaré no contest

L’arbitre Dan Movahedi a en effet indiqué que Walker n’était pas en état de continuer et a signifié, en croisant les bras, la fin de combat après intervention du médecin. Mais les deux combattants n’étaient pas d'accord et voulaient encore en découdre. C’est alors que les agents de sécurité et même Dana White ont dû entrer dans l’octogone pour aider l'arbitre à séparer les deux hommes en rage.

Le combat Ankalaev vs. Walker s'arrête après une décision du médecin absolument catastrophique.





Une scène assez incroyable qui a duré quelques minutes à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi avant que le combat soit déclaré no contest (aucun vainqueur, aucun résultat).

«Écoutez, le gars (le médecin, ndlr) est inexpérimenté. Il est monté là-haut - je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses, a déclaré Dana White. Je suppose qu'il a demandé (à Walker), 'Où es-tu en ce moment ?' Et sa réponse a été, 'Je suis dans le désert.' Il n'a pas tort. Je pense qu'il y a une grande barrière de la langue entre les deux. Et il est inexpérimenté. C'est nul. C'est l'une de ces choses qui arrive parfois. Nous allons arranger ça, et nous allons réparer ça.»

