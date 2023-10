Victor Wembanyama : la franchise NBA de Dallas utilise un plan spécial anti-Wemby à l’entraînement (vidéo)

Avant d’affronter les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama dans la nuit de mercredi à jeudi pour la nouvelle saison NBA, les Dallas Mavericks ont préparé un plan spécial anti-Wemby.

Premier adversaire des San Antonio pour la saison 2023-2024 de NBA, Dallas effectue depuis quelques jours un entraînement tout en préparant l’affrontement contre Victor Wembanyama.

Dans une vidéo diffusée par un journaliste local, God Shammgod joue le rôle de Wemby avec des extensions aux bras afin de reproduire notamment l'envergure (2,24m) du n°1 de la Draft NBA.

Alors que Luka Doncic, blessé, sera absent pour ce choc texan, Kyrie Irving sera de la partie. Il s’est d’ailleurs confié sur Wembanyama.

It’s official: Mavs are prepping for the Spurs, specifically 7-4 rookie Victor Wembanyama, with God Shammgod playing the role of Wemby. “Wemby! Wemby” he hollered while going out to defend Irving with his artificial Wemby length. pic.twitter.com/cKmgnP0M1n

— Brad Townsend (@townbrad) October 21, 2023