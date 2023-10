NBA : les 5 questions incontournables qui vont définir la saison

La saison NBA démarre cette semaine, dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 octobre, avec deux affiches de gala : Denver Nuggets v. Los Angeles Lakers, et Golden State Warriors v. Phoenix Suns. Et voici les 5 questions qui vont dominer les prochains mois à venir au sein de la ligue.

Victor Wembanyama sera-t-il le rookie de l’année ?

Il est le rookie – terme désignant un joueur de première année en NBA – le plus attendu de la ligue depuis l’arrivée de LeBron James en 2003. Victor Wembanyama a fait saliver tous les commentateurs américains dès les matches de présaison sous le maillot des Spurs de San Antonio avec des actions qu’un joueur de sa taille n’est pas supposé être capable de réaliser. Comme ce «nutmeg» invraisemblable face au Rockets de Houston.

Sera-t-il élu rookie de l'année en avril prochain ? Peu importe. Le pivot français va illuminer la saison NBA de sa présence. Et rien que pour lui, on trépigne d’impatience en attendant le coup d’envoi. Ça va être magnifique !

Quels sont les autres joueurs français à suivre ?

Il n’y a pas que Victor Wembanyama qui va régaler les fans français. Sans dresser la liste exhaustive des 13 autres joueurs tricolores qui évolueront en NBA cette saison, on peut pointer du doigt les débuts de Bilal Coulibaly, coéquipier de Victor Wembanyama aux Mets 92 la saison passée, sous le maillot des Wizards de Washington où il impressionne déjà les observateurs. Rudy Gobert espère réaliser une saison solide aux Wolves, et installer l’équipe dans le Top 5 de la conférence Ouest (ce sera difficile, mais pas impossible). Ousmane Dieng et Olivier Sarr ont une carte à jouer au Thunder, Nicolas Batum continue d’apporter son expérience aux Clippers, Killian Hayes doit poursuivre sa progression aux Pistons. L’année des Bleus s’annonce passionnante.

LeBron James est-il vraiment humain ?

L’âge n’est qu’un chiffre. LeBron James entame sa 21e saison NBA à l’âge de 38 ans, et il est toujours au sommet de sa forme. Ou presque. La star des Lakers de Los Angeles, qui soufflera sa 39e bougie en décembre, reste un des joueurs les plus dominants de la ligue, et espèrent remporter le 5e titre de sa carrière avec la franchise californienne. Le recrutement de l’intersaison a permis à son équipe de se renforcer, et de figurer dans la liste des sérieux prétendants au titre. LeBron James continue d’écrire sa légende.

Qui peut détrôner les Nuggets de Denver ?

Les Nuggets ont réussi à remporter le premier titre de leur histoire, une attente longue de 47 ans, en juin dernier dans le sillage de leur duo, Nikola Jokic et Jamal Murray. Autour d’eux, de nombreuses franchises se sont renforcées, notamment les Suns de Phoenix, qui s’étaient inclinés face à Denver au deuxième tour en playoffs la saison passée (4-2), dans l’espoir de les détrôner. L’équipe du Colorado a perdu deux joueurs clefs (Bruce Brown et Jeff Green), mais peut toutefois compter sur le retour de la plupart de ses cadres. Le titre passera forcément par Denver au printemps 2024.

Le nouveau tournoi de mi-saison sera-t-il intéressant ?

En juillet dernier, la NBA a annoncé la mise en place d’un tournoi de mi-saison impliquant les 30 équipes de la ligue dès le 3 novembre, avec des demi-finales et une finale qui se joueront du 7 au 9 décembre, à Las Vegas. Après une phase de groupe, les 8 équipes rescapées s’affronteront dans des matches à élimination directe jusqu’au dénouement final. Le tout sans bouleverser le calendrier officiel. La NBA espère ainsi relancer l’intérêt des fans pour la saison régulière. On a hâte de voir concrètement ce que cela va donner.