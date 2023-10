Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la finale de la Coupe du monde de rugby 2023 ?

Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud, la finale de la Coupe du monde de rugby 2023 se déroulera samedi 28 octobre. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la suivre.

Après avoir écrasé l’Argentine (44-6), les All Blacks se retrouvent en finale du Mondial 2023 et feront face aux Springboks, champions du monde en titre, qui ont renversé l’Angleterre (16-15).

Cette finale 100 % hémisphère sud verra les deux nations se battre pour décrocher un quatrième titre mondial. Les All Blacks ont remporté les titres en 1987, 2011 et 2015, les Boks 1995, 2007 et 2019.

Les deux nations se sont affrontées une fois en finale, c’était en 1995 en Afrique du Sud. Les Sud-Africains s’étaient imposés à domicile 15-12.

Programme TV

Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud

Finale de la Coupe du monde de rugby

Samedi 28 octobre

21h sur TF1