PSG-Milan : le plan anti-Mbappé annoncé par Olivier Giroud avant le match de Ligue des champions

Le PSG affronte l’AC Milan, ce mercredi 25 octobre, en Ligue des champions. Avant ce choc, Olivier Giroud, attaquant du club italien, a dévoilé un plan pour stopper Kylian Mbappé.

Avant de se rendre au Parc des Princes ce mercredi pour le compte de la 3e journée de Ligue des champions, l’AC Milan prépare ses plans pour venir à bout du PSG mais aussi et surtout pour «bâillonner» Kylian Mbappé. Dimanche soir sur Canal+, Olivier Giroud a livré une petite confidence à ce sujet.

«Notre philosophie, c’est de défendre en avançant. On le fait à domicile. Là-bas, je ne sais pas si le coach voudra qu’on attende un peu plus mais on est bien au courant de leurs forces offensives. Les trois-quatre joueurs de devant sont des joueurs vraiment très talentueux. Il faudra se méfier de tout le monde, mais bien sûr de Mbappé en particulier. Je pense qu’on défendra à plusieurs sur lui, ça s’est sûr», a-t-il détaillé.

Avec deux matchs nuls dans la compétition, contre Newcastle (0-0) et le Borussia Dortmund (0-0), le club milanais se déplace à Paris avec l’objectif de prendre les trois points. Mais les Italiens savent que ce ne sera pas une partie de plaisir.

«un sacré défi, un sacré match»

«Ça va être un match particulier, pour nous, les Français du Milan, a confié Olivier Giroud à Canal+. On rentre à Paris, la capitale, avec les attentes qu’il y a autour du PSG dans cette Ligue des champions. Ils ont une équipe très solide, avec beaucoup d’internationaux, notamment français. Ça va être un sacré défi, un sacré match.»

Après la claque reçue à Newcastle (4-1), lors de la précédente journée, le PSG, qui reste sur une victoire contre Strasbourg (3-0), compte bien se relancer contre les Italiens.