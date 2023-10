Meilleur joueur de l'année, meilleure révélation, plus bel essai inscrit... Trois Français nommés aux World Rugby Awards

Antoine Dupont, Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud sont en lice pour plusieurs récompenses lors des World Rugby Awards, prévus le 29 octobre à Paris, au lendemain de la finale de la Coupe du monde de rugby.

Le rugby français sera au rendez-vous lors des World Rugby Awards 2023. La cérémonie récompensant les meilleurs joueurs du monde de l’ovalie, prévue ce dimanche 29 octobre au palais Garnier de Paris et organisée par World Rugby, a dévoilé la liste des joueurs en lice pour de nombreuses récompenses, dont celle du meilleur joueur du monde. Une catégorie où figure Antoine Dupont.

Le capitaine du XV de France, récompensé en 2021 et dauphin de Josh van der Flier en 2022, est en concurrence avec le Sud-Africain Eben Etzebeth, le Néo-Zélandais Ardie Savea et l'Irlandais Bundee Aki pour le titre de meilleur joueur du monde en 2023.

