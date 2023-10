NBA : les débuts mitigés de la star française Victor Wembanyama face aux Dallas Mavericks

La jeune star française de la NBA, Victor Wembanyama, a joué son premier match dans la grande ligue américaine, ce mercredi 25 octobre. Des débuts contrastés avec une défaite de son équipe contre les Dallas Mavericks (126-119).

Un match qui était attendu depuis des mois par des millions de fans de basket. Le prodige français de 19 ans, Victor Wembanyama, a joué, avec son équipe des San Antonio Spurs son premier match de NBA, ce jeudi 26 octobre, contre l'équipe des Dallas Mavericks. Le Triolore n'a joué que 23 minutes lors de la défaite de son équipe contre les coéquipiers de Luka Doncic (126-119).

Wemby gets things started in San Antonio with an early rejection





Watch his NBA debut LIVE on ESPN | #KiaTipOff23 pic.twitter.com/hs08jf333u — NBA (@NBA) October 26, 2023

Pour son premier ballon après l'entre-deux, Wembanyama s'est envolé pour contrer un tir du meneur star de Dallas, Kyrie Irving. Un bon exemple de la menace défensive que sa taille et ses bras interminables apportent, pour celui qui est appelé à «révolutionner» son sport.

Wemby from deep for his first NBA bucket ‼️#KiaTipOff23 | Live on ESPN pic.twitter.com/9ZgyoRdSC4 — NBA (@NBA) October 26, 2023

Après trois minutes dans le premier quart-temps, l'enfant du Chesnay-Rocquencourt (Yvelines) a marqué le premier panier de son aventure NBA, à trois points. Deux actions symboliques de son alliage unique entre taille et dextérité.

Victor Wembanyama in his NBA debut:





- 15 PTS (9 in Q4)



- 5 REB



- 67% FG





Welcome to the Association #KiaTipOff23 pic.twitter.com/eFWYCoBmy6 — NBA (@NBA) October 26, 2023

Les coéquipiers du Français n'ont pas réussi à le mettre dans les meilleures conditions et 'Wemby' a complètement raté son troisième quart-temps où il a commis deux fautes offensives, ce qui a obligé Gregg Popovich à se passer du Tricolore lors d'une grande partie de la rencontre.

Son retour en fin de match a réveillé son équipe et fait exploser le public avec neuf points dans la dernière période dont un dunk rageur, pour un total de 15 points, 5 rebonds, 2 passes, 1 contre, mais aussi 5 ballons perdus.