Coupe du monde de rugby 2023 : Mika, Mêlée des Chœurs, diffusion TV… Tout savoir sur la cérémonie de clôture

La Coupe du monde de rugby 2023 s’achève ce samedi 28 octobre avec la finale Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud. Mais avant, il y a la traditionnelle cérémonie de clôture dont voici les détails.

Plus d’un mois et demi après le lancement (8 septembre) de la Coupe du monde de rugby 2023, la fête de l’ovalie va prendre fin avec une grande finale entre All Blacks et Springboks, qui vont tenter de s’offrir un quatrième sacre historique. Avant ce match, il y aura la traditionnelle cérémonie de clôture. Si elle est moins attendue que celle d’ouverture, cela reste un événement.

Mika désigné pour chanter

Après Jean Dujardin lors de la cérémonie d’ouverture, c’est le chanteur Mika qui va s’occuper de la cérémonie de clôture de la Coupe du monde de rugby au Stade de France. Le Libanais, célèbre juré de The Voice, assurera le show d’avant-match avec un mini-concert de 5 minutes au cours duquel il sera accompagné par le chœur de la Maîtrise Populaire de l’Opéra-Comique.

La Mêlée des Chœurs également à l’honneur

La Mêlée des Chœurs, dont Mika est d’ailleurs le parrain pendant ce Mondial de rugby, sera également de la partie pour cette cérémonie de clôture. Cette organisation, qui a mobilisé plus de 7.000 élèves français, du CM1 à la Terminale, pour leur permettre d'interpréter les différents hymnes nationaux des matchs de ce Mondial et parfois même d’y assister, chanteront de nouveau lors du spectacle prévu.

Passage de flambeau

Cette cérémonie de clôture sera également le moment de passer le flambeau à la prochaine nation hôte de la Coupe du Monde de Rugby : l’Australie. Un discours entre les présidents de Fédération et le patron de la World Rugby devrait avoir lieu.

Sur quelle chaîne regarder ?

La finale se déroule à 21h ce samedi. La cérémonie de clôture devrait avoir lieu 20-30 minutes avant le coup d’envoi et sera à suivre sur TF1.