Football : un match arrêté aux Pays-Bas après l’écroulement d’un joueur victime de convulsions

La rencontre du championnat de football des Pays-bas entre l'AZ Alkmaar et NEC Nimègue a été arrêtée après l’écroulement d’un joueur, victime de convulsions, ce dimanche.

Scène de panique aux Pays-Bas. La rencontre entre l'AZ Alkmaar et NEC Nimègue a été définitivement arrêtée dans le temps additionnel après que l'attaquant de Nimègue, Bas Dost, se soit effondré sur le terrain, victime d'un malaise et pris de convulsions.

Évacué sur une civière, l'attaquant âgé de 34 ans, a cependant repris connaissance et a même salué les fans en levant le pouce.

L'ancien international néerlandais, buteur dans la rencontre, s'est écroulé dans le rond central. Atteint de convulsions, il a rapidement été couvert par ses coéquipiers, avant que l'équipe médicale ne le sorte sur civière. Une fois allongé, le joueur a montré des signes de vie et a levé son pouce, comme pour indiquer qu'il allait bien.

Bas Dost: “Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!” pic.twitter.com/0WY5sAnQ87

— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) October 29, 2023